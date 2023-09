Getest: de beste bloeddrukmeter is best groot (en duur), maar hij zit prettig

Voor mensen die regelmatig last hebben van een hoge of lage bloeddruk, is een bloeddrukmeter voor thuis een uitkomst. Metingen in een rustige omgeving zijn namelijk betrouwbaarder. Er zijn bloeddrukmeters voor om de bovenarm of om de pols. Meten om de bovenarm is nauwkeuriger dan om de pols.

De Consumentenbond test alleen bloeddrukmeters voor om de bovenarm. Deze worden getest op onder meer gebruiksgemak, het display en extra functies zoals een bluetooth verbinding of hartritmestoornis-detectie. In totaal zijn er 16 bloeddrukmeters getest die op dit moment redelijk tot goed in de winkels verkrijgbaar zijn.

Een meter van Omron komt als Beste uit de Test. Een model van Beurer is de Beste Koop.

Beste uit de Test: Omron M3 Comfort (HEM 7155)

De Omron M3

Prijs: 66 euro

Testoordeel: 7,8

Vorm manchet: voorgevormd manchet

Aantal geheugenplaatsen per gebruiker: 60

Te koppelen met smartphone: nee

Deze bloeddrukmeter van Omron is in vergelijking tot andere bloeddrukmeters best een groot apparaat. Ook is het een van de duurdere meters. Je kunt hem aansluiten op netstroom, maar hij werkt ook op batterijen (4 AA-batterijen). Batterijen krijg je meegeleverd.

De band die je om je bovenarm doet, wordt de manchet genoemd. De manchet van de Omron is voorgevormd en voelt stevig aan. Hij zit prettig om de arm.

Het display is duidelijk en goed leesbaar. Hij geeft alleen niet aan of je een te hoge of te lage bloeddruk hebt. Dat moet je zelf opmaken uit de resultaten. In het geheugen kun je voor 2 personen de metingen bijhouden. Per persoon kun je maximaal 60 metingen opslaan. Je kunt de meter ook als gast gebruiken. Dan slaat het apparaat de metingen niet op.

Een nadeel is dat je de manchet niet kunt wassen. En als je gemiddelden wilt weten van een langere periode zul je dat zelf moeten berekenen. Hij geeft namelijk alleen het gemiddelde van de laatste paar metingen in de afgelopen 10 minuten.

Beste Koop: Beurer BM 26

Beurer M26

Prijs: 38 euro

Testoordeel: 7,6

Vorm manchet: flexibel manchet

Aantal geheugenplaatsen per gebruiker: 30

Te koppelen met smartphone: nee



Dit apparaat van Beurer is een stuk goedkoper in aanschaf dan de Beste uit de Test. En hij presteert over het algemeen bijna net zo goed. Toch zijn er best wat verschillen.

In tegenstelling tot de Beste uit de Test is de manchet wat klein en niet voorgevormd. Hierdoor zit hij al snel wat minder prettig dan de manchet van de Omron. Je kunt hem ook niet wassen.

De Beurer werkt alleen op batterijen (4 AA-batterijen) en niet op netstroom. Het display is ook wat klein, maar wel goed leesbaar en duidelijk. De meter geeft aan of je bloeddruk te hoog of te laag is.

Je kunt op de Beurer de metingen voor maar liefst 4 personen bijhouden. Wel kun je maar 30 metingen per persoon opslaan. Van de laatste 3 metingen kun je ook de gemiddelden aflezen.

Een nadeel is dat deze bloeddrukmeter geen optie heeft om te meten zonder de metingen worden opgeslagen. Je kunt hem dus niet als gast gebruiken.

