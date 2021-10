GGD-directeur én bedenker van het coronabedrijf stopt ermee: ‘Mensen renden letterlijk in paniek rond’

Het was juist tijdens de coronapandemie dat Jaap Donker ontdekte waar hij goed in is. Waar anderen misschien blokkeren in tijden van crisis, bleek dat voor Donker het moment waarop hij floreert. ,,Mensen vonden mij een rots in de branding, die overzicht had, rustig bleef en koers zette, ook al was alles onduidelijk.”