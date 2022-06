Hans Kesting drinkt iedere dag: ‘Om vijf uur gin-tonic, glas wijn tijdens het koken en nog twee bij het eten’

‘Echt ladderzat? Kan ik me niet herinneren’

Eten & drinken: ‘Ik eet niet extreem vet of onverstandig. Vanwege overgewicht in 2004 – ik was een beetje klaar met trainen en ging in een paar jaar van 91 naar 105 kilo – ben ik weer gaan sporten en bewuster gaan eten. Ik houd ontzettend van lekker eten, maar ik ben geen goeie kok. Mijn man en ik eten best vaak een paar dagen hetzelfde. Een andere keer gaan we uit eten. Ik drink iedere dag alcohol: om vijf uur gin-tonic, een glas wijn tijdens het koken en nog twee bij het eten. Daarna heb ik er geen behoefte meer aan. Echt ladderzat zijn, dat kan ik me niet meer herinneren. Ik moet een beetje oppassen want ik ben seropositief. Alcohol wordt minder snel afgebroken door de medicatie. Roken en drugs: allemaal gedaan. Dat is na mijn vijftigste veranderd. Om op je 61ste nog een pilletje te nemen, dat voelt raar.’