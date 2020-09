Hans over (het leven na) zijn hartinfarct: ‘De dood is niet langer voor later’

Ik heb niet eerder in het ziekenhuis gelegen. Ben nog nooit door een specialist behandeld. Ik voel me onoverwinnelijk en weet zeker dat de dood voor later is, als ik het leven tot de laatste druppel vreugdevol heb uitgeperst. Totdat ik in de vroege nacht van tweede kerstdag 2015 met gillende sirenes wordt afgevoerd...



Er zit een olifant op mijn borst.



Ik heb weleens eerder kramp in de borststreek gevoeld, maar dit is anders. Vanuit mijn borst worden mijn nekspieren aangespannen en mijn kaken ingesnoerd.