Hardloopwedstrijden: Qua sfeer niet te vergelijken met een trainingsrondje

Vanuit ziekenhuis­bed ineens tussen de zeehonden: VR-bril helpt patiënten pijn vergeten

6 april Even ontsnappen naar een andere wereld vanuit je ziekenhuisbed. Pijnconsulenten Marieke van Velsen en Wendela van der Werff van het Beatrixziekenhuis in Gorinchem ontdekken hoe een virtualrealitybril ervoor zorgt dat patiënten minder pijn ervaren. ,,Het is echt fantastisch hoe goed dit werkt.’’