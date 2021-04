Harmien werd halfblind door een parasiet in water: ‘Ga maar niet googelen, zei de oogarts’

Terwijl haar familie en vrienden in de zomer van 2019 van de zon genieten op het terras, zit Huijbens als een dood vogeltje op de bank. Áls dat al lukt, er zijn dagen waarop ze niet uit bed komt. De gordijnen dicht, licht kan ze niet verdragen. Een martelende pijn dringt zich vanuit haar oog naar haar hoofd en lichaam. Televisiekijken en lezen kan ze al niet aan. Normaal is ze een gezelligheidsdier, nu is daar niets meer van over. Ze is een schim van zichzelf en dat allemaal door een parasiet.