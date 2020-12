Helft stapt pas over naar andere zorgverzekering na kerst, waarom is dat?

Henny (73) blijkt al jaren aanvullend verzekerd voor kraamzorg

11:11 Zit je nog wel goed bij je huidige zorgverzekeraar? Ben je voldoende verzekerd of juist ‘oververzekerd’? Slim om na te gaan, maar leuk is anders. Lezers konden zich eerder via deze site opgeven voor een check door de experts van vergelijkingssite Independer. Het levert Henny van der Heijden (73) een flinke besparing op.