Helft van de Nederlanders is te dik en deze arts vindt dat erg: ‘Kost klauwen vol geld’

Dag van de Ode aan de Zorg Kankerpa­tiën­ten brengen ode aan steun en toeverlaat Bianca: ‘Ze krijgt van ons een 10’

Het is vandaag de Dag van de ode aan de zorg. Een dag waarin zorgmedewerkers, zorginstanties en de zorg in het algemeen in het zonnetje staan. Wij vroegen u welke zorgverlener een bijzonder plekje in uw hart heeft. Voor deze drie lezers is dat Bianca Boekhorst, hemato-oncologieverpleegkundige en casemanager in het Groene Hart Ziekenhuis.

25 januari