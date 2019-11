Helse zwangerschap door medisch mysterie: ‘Zo erg hebben we het nog nooit gezien’

Onze zoon wordt vandaag vijf jaar. Slingers in de kamer, ballonnen zweven tegen het plafond, een springkussen in de tuin is opgeblazen, cadeaus staan op tafel. Ja, het zijn misschien iets te veel cadeaus. En moest die rondleiding bij zijn favoriete voetbalclub (Ajax, geen twijfel) er echt nog bij? Er is iets te veel taart, dat ook.

Maar sober bestaat niet op een feestdag als deze. Niet bij onze kerel, die wonder boven wonder in september 2014 kerngezond op de wereld kwam. Al die verwennerij, maken we onszelf wijs, is toegestaan nadat we door het oog van de naald zijn gekropen tijdens de zwangerschap. De maanden voor zijn vroege geboorte waren een hel. De boosdoener: HG (voluit hyperemesis gravidarum). Een afkorting die mijn vrouw Tess en ik, net als zo’n beetje iedereen in onze omgeving, niet kenden tot begin maart van dat jaar. Sneller dan ons lief was beukte de grieks-latijnse term voor ‘extreem zwangerschapsbraken’ ons leven binnen, net als dat van jaarlijks honderden vrouwen. Een oorzaak is onbekend, een adequate behandeling ontbreekt.



Dit is een verhaal over een wolk die nooit roze werd.