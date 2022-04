Henk Krol is voortdurend bezig met gewicht: ‘Ben in mijn leven duizenden kilo’s afgevallen’

‘Zo leuk: eggs benedict met zalm erbij’

Eten & drinken: ‘Eten en drinken doen wij zo gezond mogelijk. Ik ben in mijn hele leven wel duizenden kilo’s afgevallen, voortdurend bezig niet te zwaar te worden. Alcohol ben ik matig in, af en toe een glaasje wijn, als het warm is een limoncello-tonic. Voor mijn B&B in Spanje – ik heb er eerder een gehad in Best – kook ik zelf. Ik vind het leuk om voor het ontbijt iets te bedenken, eggs benedict bijvoorbeeld. Zalm erbij, of spinazie. Soms staan mijn vriend en ik samen in de keuken, maar hij is meer van het opruimen en de tafel leuk dekken. We vullen elkaar goed aan.’