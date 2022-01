Het kostte vijf operaties en 20.000 euro, maar nu kan Inge eindelijk haar kleinkind optillen

Acht feiten en fabels over het populair­ste gymkwar­tier­tje voor de buis

Door corona en de gesloten sportscholen verdubbelden de kijkcijfers van Nederland in Beweging. Zo’n 300.000 liefhebbers rekken en buigen nu elke dag thuis mee. Is dat kwartiertje genoeg om in conditie blijven?

11 januari