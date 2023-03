Het label ‘autist’ plakken we te makkelijk op mensen, slechts 1 procent is het écht

Greet (72) kan wel huilen van geluk nu immunothe­ra­pie die ze thuis krijgt, aanslaat: ‘Last valt van me af’

Ze sprong nog net niet een gat in de lucht, maar o, wat was Greet Koornneef blij toen ze onlangs van haar arts te horen kreeg dat de kanker zo goed als weg is. De Naaldwijkse is een van de vijf longkankerpatiënten die thuis immunotherapie krijgt toegediend. ,,Er is echt een last van me afgevallen. Ik ben hier zo blij mee”, klinkt het dankbaar uit haar mond.