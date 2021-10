‘Het loopt de spuigaten uit’: huisartsen lopen op hun tandvlees door toegenomen zorgvraag

Geen tijd voor vakantie

Geen extra taken meer

Door wachtlijsten in het ziekenhuis, en bij de ggz en de jeugdzorg, zoeken veel patiënten hun heil bij de huisarts. Elders kunnen ze niet terecht. ,,We zien dat zorgvragen zich opstapelen, mensen willen toch geholpen worden’’, verklaart Van 't Veld. ,,De huisarts is er altijd en dat is een groot goed in Nederland.’’ Tegelijkertijd meent LHV dat bij het ‘omvangrijke takenpakket’ van de huisarts geen extra of nieuwe taken passen.



,,Iedere patiënt heeft immers recht op voldoende tijd en zorg van zijn huisarts.’’ Verkorten van het consult past daar niet bij. Hoewel de huisartsen en hun team veerkracht tonen en daar 'terecht trots’ op zijn, is er voor een rol binnen nieuwe grootschalige vaccinatiecampagnes geen ruimte, zegt LHV. Voor een oplossing en het bewaken van de ‘basis van de gezondheidszorg’ wordt een oproep gedaan aan de politiek en samenwerkingspartners.