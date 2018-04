Het wordt warmer: pas op voor teken!

'Burger krijgt regie over medisch dossier'

19 maart Vanaf volgend jaar kan iedereen die dit wil zijn medische gegevens zelf beheren via computer, tablet of mobiele telefoon. Burgers bepalen ook zelf welke gegevens in deze 'persoonlijke gezondheidsomgeving' worden opgenomen. Wel gebeurt dit in overleg met hun zorgverleners, zo meldt de Volkskrant.