Hoe dit ‘wonderpompje’ leven van Fem (7) en Denise verandert: ‘Het gaat top’

Podcast Over de Liefde ‘Mensen denken dat ik de hele dag trio’s heb’

In de podcastserie Over de liefde praat AD-columnist Debby Gerritsen met verschillende bekende gasten over haar favoriete onderwerp: de liefde. Ze verkent daarbij verschillende relatievormen. Want: is een traditionele huisje-boompje-beestjerelatie nog wel van deze tijd? In de vierde aflevering praat Debby met cabaretier Kirsten van Teijn (32) over haar bijzondere relatievorm: ‘Ik heb een monogame relatie met een man en een vrouw’.

20 december