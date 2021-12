Hoe kies je de juiste zorgverzekering? ‘Bij de laatste selectie van drie bel ik ook altijd even’

Het is weer de tijd van het jaar om zorgverzekeringen te vergelijken. Leuk is anders, vinden de meeste mensen. Maar Renee van der Burght (35) uit Rossum (Gelderland) kijkt er elk jaar naar uit.

Renee van der Burght houdt van puzzelen. Haar werkzaamheden in de psychiatrie zijn niet heel analytisch, maar gelukkig kan ze haar ei wel kwijt in haar vrije tijd. ,,Ik vind het een uitdaging om een zo goedkoop mogelijke, maar ook zo goed mogelijke zorgverzekering te vinden.”



Daar houdt het niet bij op, ook energiemaatschappijen onderwerpt ze aan een gedegen analyse. En vakanties. ,,Afgelopen jaar gingen we naar de camping in Italië. Dan zoek ik eerst de campings op, filter ik op voorzieningen, sorteer ik op prijzen en lees ik de reviews.”

Vanaf het moment dat ze op zichzelf ging wonen, zoekt ze haar zorgverzekering zelf uit. ,,Het is ieder jaar iets ‘erger’ geworden, steeds uitgebreider.” Ook voor haar man en dochtertje van 2,5 jaar zoekt ze het graag uit.

Op dit moment betaalt het gezin nog 295 euro per maand voor hen alle drie, volgend jaar wordt dat 264 euro. Het verschil zit ‘m in een andere aanvullende verzekering. Eerst koos Van der Burght voor een tandartsvergoeding tot 1300 euro, nu wordt dat 250 euro.

Alles handmatig

Vergelijkingssites gebruikt Van der Burght niet, ze doet het allemaal handmatig. Eerst schrijft ze op wat ze per se nodig heeft, dat kan per jaar verschillen. ,,Voor mij is bijvoorbeeld een tandartsverzekering erg belangrijk, omdat ik niet zulke goede tanden heb.”

Bij iedere verzekering kijkt ze dan wat de dekking is, voor hoeveel procent en wat dat kost. Verder let ze op bij welke ziekenhuizen ze terecht kan en wat onder het basispakket valt. Ook recensies van klanten slaat ze er nog op na. ,,Bij de laatste selectie van drie bel ik ook altijd even of ik de voorwaarden goed heb begrepen. Soms lees je toch over kleine lettertjes heen.”

Verkeerde inschatting

Door de jaren heen is er nogal eens wat veranderd. Voorheen lette Van der Burght bijvoorbeeld op de vergoeding van brillen en lezen. ,,Sinds mijn ogen zijn gelaserd, is dat niet meer relevant. Nu is de fysio belangrijk, voorheen juist niet.”

Ook met het oog op haar dochtertje maakt ze nu andere keuzes. ,,Ik kijk bijvoorbeeld naar de vergoeding voor manuele of alternatieve therapie, mocht ze naar de osteopaat moeten.”

Ze heeft ook een periode voor de hoogste eigen bijdrage, zo’n 850 euro, gekozen zodat de maandelijkse kosten lager zouden zijn. ,,Maar sinds ik in 2017 last kreeg van astma, doe ik dit niet meer in verband met medicatiekosten.”

Ondanks haar grondige aanpak maakt zelfs Van der Burght weleens een verkeerde inschatting. Zo had ze haar tandartsverzekering laag ingezet, en bleken haar tanden toch een stuk slechter tijdens haar zwangerschap. ,,En ik heb ook eens te weinig therapiesessies in mijn pakket gehad. Daardoor moest ik bijna 1000 euro uit eigen zak betalen.”

Vaak overgestapt

Bijna ieder jaar is ze overgestapt. Dit jaar is het de eerste keer in een jaar of zes dat ze dat niet doet. Dat heeft te maken met de collectiviteitsverzekering die ze via haar werkgever kan afsluiten. Een collectieve verzekering scheelt haar 10 procent en daar gaat ook nog eens 5 procent werkgeversbijdrage vanaf.

Haar belangrijkste advies? Zorg dat je eerst echt duidelijk hebt wat je wil. ,,En als je het niet begrijpt, gewoon bellen. De voorwaarden bestaan uit zo’n 16 pagina’s waar je eigenlijk maar drie zinnen van nodig hebt. Als je belt zie je niets over het hoofd en kun je ook niets verkeerd lezen.”

Denk je aan overstappen? Vijf tips • Doe het op tijd. Als het gaat om een andere polis bij dezelfde verzekeraar kan je dat wijzigen tot en met 31 december. En als je voor 31 december overstapt naar een nieuwe verzekeraar, zegt die jouw oude verzekering op. Zelf je oude verzekering opzeggen kan tot 1 januari. Een nieuwe afsluiten kan dan tot 1 februari, dan ben je met terugwerkende kracht vanaf 1 januari verzekerd. • Bedenk welke basisverzekering je voorkeur heeft: naturapolis, restitutiepolis, combinatiepolis of budgetpolis. • Denk na over het verhogen van je eigen risico. Dat kan premievoordeel opleveren. • Check bij een aanvullende verzekering of de premie die je daarvoor betaalt opweegt tegen de vergoeding die je ontvangt. • Zorgverzekeraars moeten iedereen accepteren voor de basisverzekering, maar niet voor aanvullende polissen. Stap dus pas over van aanvullende verzekering als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. • Kijk goed naar de contracten met de zorgverleners. Kan je overal waar je zou willen terecht?

