Hoe Sabrina (36) op eigen houtje 60 kilo afviel: ‘Dokter zei: op deze manier houdt je lijf het geen jaar meer vol’

Marley heeft een zeldzame spierziek­te: ‘Ook de artsen hebben geen idee hoe ze het moeten aanpakken’

Baby Marley is pas vijf maanden oud, maar nu al weten haar ouders dat ze waarschijnlijk nooit zal kunnen lopen. En of ze ooit kan horen of zien, is ook maar de vraag. Eten kan ze niet op eigen kracht, dat gebeurt met een sonde. Ze heeft een extreem zeldzame spierziekte. Over de hele wereld zijn slechts vier andere gevallen bekend.

18 januari