Hoe weet je of een baby slecht ziet? In dit expertisecentrum weten ze het binnen een dag

Nog geen 40 jaar en dan al huidkanker, het komt steeds vaker voor

20 mei Vaker en verder op vakantie en dan het liefst naar de zon. Jongeren groeien ermee op, maar er is ook een schaduwkant. Die ziet dermatoloog Tanja Vogel van ziekenhuis MST in haar spreekkamer. „Ik had vorige week liefst drie patiënten met huidkanker onder de 40 jaar.”