Honderdduizenden Nederlanders zeggen drie maanden na coronabesmetting nog klachten te hebben

Lieve Debby: ‘Mijn getrouwde vriendin heeft een minnaar en verwacht dat ik mijn mond houd’

Hanna’s vriendin gaat door met haar minnaar terwijl ze net besloten heeft toch bij haar man te blijven. Dat brengt Hanna in een lastig parket. Debby Gerritsen neemt haar vraag mee in haar rubriek Lieve Debby, waarin ze elke week een liefdes-, lust- of levensvraag van een lezer beantwoordt.