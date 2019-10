Huidkanker stijgt explosief: bijna 70.000 patiënten per jaar erbij, nationaal plan nodig

Dat staat in het rapport ‘Huidkanker in Nederland’ van Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) dat vandaag uitkomt. Voor het eerst is er volledig zicht op het voorkomen van huidkanker, doordat vanaf 2016 gegevens van ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra en huisartsenpraktijken samenkomen in de Nederlandse Kankerregistratie.

52 procent

Daaruit blijkt dat huidkanker de meest voorkomende kankersoort is in Nederland en dat die bovendien het snelst stijgt van alle kankersoorten. Sneller zelfs dan de vergrijzing. Inmiddels betreft 52 procent van alle kankergevallen huidkanker. Borstkanker komt met 12 procent op de tweede plaats.

Die 70.000 nieuwe patiënten per jaar zorgen voor bijna negenhonderd nieuwe patiënten per ziekenhuis per jaar. Dit legt volgens IKNL een grote druk op de Nederlandse gezondheidszorg. De patiënten zijn vooral ouderen. De belangrijkste oorzaak van huidkanker is overmatige blootstelling aan uv-straling van de zon of zonnebank. Zorgvuldig gebruik van zonnebrandcrème en minder onder de zonnebank kan de stijging van huidkanker stoppen.

Meer melanomen

Het aantal patiënten met melanoom, de gevaarlijkste vorm van huidkanker, blijft in absolute aantallen stijgen. Maar gecorrigeerd voor de groeiende bevolking en de vergrijzing groeit het jaarlijks aantal diagnoses sinds 2016 niet meer. De diagnose lijkt ook steeds tijdiger te worden gesteld, wat belangrijk is voor de kans op genezing.

De overleving 10 jaar na een diagnose melanoom is tussen 1991 en 2010 gestegen van 78 procent naar 86 procent van de patiënten. De afgelopen jaren zijn innovatieve middelen, zoals doelgerichte therapie en immunotherapie, steeds vaker ingezet om de kansen van deze patiënten te verbeteren.

De meeste diagnoses huidkanker zijn basaalcelcarcinoom: 48.000 nieuwe diagnoses per jaar. Dat zaait bijna nooit uit. Het plaveiselcarcinoom wordt daarna het meest vastgesteld, met meer dan 12.000 nieuwe patiënten per jaar. De kans om aan deze soorten huidkanker te overlijden is klein. Wel komen deze kankersoorten regelmatig terug waardoor herhaalde behandeling nodig is.

Nationaal plan

Het IKNL pleit voor een nationaal plan van aanpak. Dermatologen en huisartsen zouden efficiënter moeten samenwerken, en patiënten moeten beter ingelicht worden over de gevaren van de zonnebank en het zorgvuldig gebruik van zonnebrandcrème. Dat beaamt ook Colette van Hees, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie (NVDV).