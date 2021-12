Hulp nodig bij het afvallen of stoppen met roken? Dit vergoedt de zorgverzekeraar

Goede voornemens gaan vaak over gezondheid. Denk aan afvallen, meer bewegen, stoppen met roken of minder drinken. Een paar kilo afvallen lijkt niet meer dan een kwestie van minder snoepen, gezonder eten en meer bewegen, maar de uitdaging ligt juist in het aanpassen van gedrag en volhouden tot het gewenste resultaat is bereikt.

Lukt dat niet, denkt men al snel dat je lui bent of niet genoeg wilskracht hebt, zegt gedragsdeskundige Hanneke de Bruin. Maar gezonder leven heeft maar voor een klein deel te maken met iets heel graag willen. Om gezonder te gaan leven en dat te blijven doen, is het vooral belangrijk je gedrag aan te passen. Het helpt natuurlijk om voldoende gemotiveerd te zijn, om het samen met anderen te doen en je ondersteund te voelen.

Inzicht krijgen in eigen gedrag

Gezonder leven begint met inzicht krijgen in je doen en laten. ,,Je moet weten wat je doet en waarom, voordat je ‘ongezond’ gedrag kunt veranderen. Schep je altijd een tweede keer op tijdens het avondeten, terwijl je wilt afvallen? Dan kan het helpen om de pannen op het fornuis te laten staan.” Met andere woorden: word bewust van je eigen valkuilen en zoek naar alternatieven.

Quote Door afspraken te maken en contact te hebben met mensen die hetzelfde doormaken, voelen mensen zich vaak gesteund in hun gedragsver­an­de­ring Hanneke de Bruin

Het werkt ook om je omgeving aan te passen. ,,Zet de snoeppot in de kast in plaats van op het aanrecht, je sportschoenen in het zicht of leg je fietssleutel op tafel”, somt De Bruin op. ,,Dat zijn allemaal trucjes om het jezelf makkelijker te maken.”

Preventieve aanpak

Goed om te weten is dat je vanuit je basisverzekering recht hebt op begeleiding bij stoppen met roken, afvallen of het volgen van een gezonde levensstijl. Het meedoen aan zo’n programma kan helpen bij het aanpassen en volhouden van gedrag, denkt De Bruin. ,,Door afspraken te maken en contact te hebben met mensen die hetzelfde doormaken, voelen mensen zich vaak gesteund in hun gedragsverandering.”

Het vergoeden van deze programma’s past volgens zorgexpert Bas Knopperts bij de meer op preventie gerichte aanpak van het zorgbeleid van het kabinet. ,,Het idee is: voorkomen is beter dan genezen. Daarom is er meer aandacht voor het promoten van een gezonde levensstijl.”

Naar de huisarts

Om daarmee te beginnen, moet je eerst langs de huisarts. Samen kunnen jullie kijken welke vorm van begeleiding het beste bij je past. Dit consult wordt altijd vergoed vanuit de basisverzekering. Er zijn verschillende mogelijkheden, denk bijvoorbeeld aan het bezoeken van een diëtist of gewichtsconsulent. Ook zijn er gespecialiseerde fysiotherapeuten die je kunnen helpen om op een verantwoorde manier te sporten en bewegen.

Ook voor het volgen van een leefstijltraining of een gezondheidscursus bestaan vergoedingen. Net als voor dieetadvies: de basisverzekering vergoedt drie uur dieetadvies per jaar. Wil je een ruimere vergoeding? Dan kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten.

Extraatjes van de zorgverzekeraar

Een gewichtsconsulent wordt niet standaard vergoed. Daarvoor moet je ook een aanvullende verzekering afsluiten. Deze vergoeding is vaak beperkt. Ook medische fitness is bijna niet te verzekeren. In de uitzonderlijke gevallen dat dit wel kan, is de premie voor het aanvullende pakket hoger dan de vergoeding die je uiteindelijk ontvangt.

Ben je nog druk met zorgverzekeringen vergelijken voor het komende jaar? Dan kan het wellicht nuttig zijn om te kijken naar verzekeraars die bepaalde extraatjes bieden. Denk naast het meedoen aan verschillende gezondheidsprogramma’s aan een fitnesapp waarmee je ‘gezondheidspunten’ kunt verdienen. Die punten kun je dan weer inruilen voor korting op je premie of op fitnessartikelen.

