Iedereen manipuleert weleens, maar pas op dat het geen gewoonte wordt

Zwanger­schaps­jeuk is niet te voorkomen, maar wel te behandelen: 'Douche niet te vaak’

Zit je net met een bolle buik op een roze wolk, begint er van alles aan je lichaam te kriebelen. Zwangerschapsjeuk is in de meeste gevallen onschuldig, maar niet altijd. En het is vooral erg irritant. Wat is het, wanneer komt het voor en wat is er tegen te doen? ,,Zoek medische hulp. Jeuk kan je echt uitputten.”

6 januari