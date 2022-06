‘Ik weet wat sperma is’, herhaalt de 7-jarige Willemijn uitbundig

Filosoof: ‘We probeerden met lockdowns te voorkomen dat ouderen stierven, maar jongeren betaalden de prijs’

Waarom doen we zo ons best om steeds ouder te worden? Alles lijkt daarvoor te moeten wijken. De twee coronajaren maakten dat wel duidelijk: we gingen in quarantaine en lockdown om elk risico te mijden. Ouderen die wel stierven, deden dat niet zelden alleen; familie werd uit angst voor besmetting buitengesloten. We zijn op de verkeerde weg, vindt filosoof Marli Huijer.

