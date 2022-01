Inge woog 120 kilo, nu kan ze na vijf operaties en 20.000 euro haar kleinkind weer optillen

Pauline deed niet aan bewegen, maar deze app bracht daar verande­ring in: ‘Ik kan niet meer zonder’

Aan bewegen deed ze tot twee jaar geleden niet of nauwelijks. Dat veranderde op slag toen ze de app Ommetje ontdekte. Sindsdien wandelt Pauline Schilthuizen of haar leven ervan afhangt. ,,Soms wel drie keer per dag.’’

