Ingmar (12) moest 6 dagen na geboorte onder het mes: nu zet hij zich in voor baby’s met hartproblemen

Pas op! Deze ‘monster­wesp’ kan maar zo opduiken in de regio Amersfoort

6 juli De provincie Utrecht roept inwoners op om ogen en oren open te houden voor de gevreesde Aziatische hoornaar. Van de monsterwesp werden afgelopen jaar in heel Nederland maar liefst zeventien nesten gevonden, waaronder in Veenendaal. Die laatste vondst is de meest noordelijke ooit in Nederland en dat baart zorgen.