Inspectie roept maagzuurremmers terug: mogelijk kankerverwekkende stoffen in medicijn

In de maagzuurremmers met ranitidine zou nitrosamine (ook wel NDMA) kunnen zitten. NDMA is een kankerverwekkende stof. Naar schatting 150.000 mensen in ons land gebruiken maagzuurremmers met ranitidine erin.



De IGJ begrijpt dat gebruikers zich zorgen maken, maar de woordvoerster benadrukt dat er geen acuut risico is. ,,Het is altijd onverstandig om te stoppen met een voorgeschreven middel, overleg met een arts of apotheker is noodzakelijk.’’



Volgens haar zijn er ‘batches’ met een te hoge waarde gevonden. ,,Maar de limiet die wordt aangehouden is heel streng, gebaseerd op mensen die 600 milligram langdurig gebruiken. En zelfs voor deze chronische gebruikers is het risico heel laag.’’



NDMA kan ook in kleine hoeveelheden voorkomen in water en voedingsmiddelen. Maar de kans is erg klein dat patiënten hierdoor kanker krijgen.