Iris (29) heeft de ziekte van Crohn: altijd buikpijn en angst om naar de wc te gaan

Al bijna zeven jaar heeft Iris last van heftige buikpijn en darmklachten. ,,Ik werd door vijf ziekenhuizen weggestuurd en kreeg in eerste instantie de diagnose Prikkelbare Darm Syndroom. Maar ik wist gewoon dat dit niet de juiste stempel was.’’ Iris kwam uiteindelijk bij een arts terecht die haar wel verder wilde onderzoeken en pas in 2019 kreeg zij de diagnose ziekte van Crohn.

Over de ziekte van Crohn:

In Nederland zijn ongeveer 40.000 mensen met de ziekte van Crohn, een chronische ontstekingsziekte van de darm. Bij de meeste patiënten met de ziekte van Crohn zijn de dunne darm, de dikke darm, en/of de endeldarm ontstoken, maar er kan ook sprake zijn van ontstekingen in de rest van het spijsverteringskanaal (van ‘mond tot kont’). De ontsteking kan zich langzaam uitbreiden en veroorzaakt littekenweefsel in de darmwand. Klachten zijn vooral buikpijn, verminderde eetlust, gewichtsverlies, diarree die langer dan vier weken aanhoudt, algehele malaise en vermoeidheid.

Toilet angst

,,Mensen vergissen zich vaak in de pijn en roepen dat iedereen wel eens buikpijn heeft. Maar de aanvallen die ik heb, voelen soms aan als weeën.’’ De extreme klachten hebben dan ook een enorme impact op haar leven. ,,Je gaat bepaalde dingen vermijden om te voorkomen dat je in vervelende situaties terechtkomt. Ik ben bang om ergens naar toe te gaan en dat ik dan naar het toilet moet. Wat misschien niet kan, zoals op openbare plekken. Daardoor heb ik geen sociaal leven, kan niet op vakantie of simpelweg leuke dingen doen. Niet iedereen heeft daar begrip voor.’’

Om toch nog enigszins ‘normaal’ te kunnen leven, heeft Iris een klein draagbaar toiletje aangeschaft om mee te nemen in de auto. ,,Zo kan ik toch op pad en als het echt moet kan ik even in de berm gaan zitten. Je wordt wel creatief door al die obstakels.’’ Ook bestaat er inmiddels een toiletpas voor mensen die het ‘niet even kunnen ophouden’ en niet in de rij kunnen gaan staan bij een openbaar toilet. ,,Maar het blijft lastig.’’

Ik kon toch niet de enige zijn die zo veel pijn had?

Lotgenoten op TikTok

Toen Iris eenmaal wist wat ze had, ging zij op zoek naar tips. ,,Ik kon zelf helemaal niets vinden, terwijl het een veelvoorkomende ziekte is. Ik kon toch niet de enige zijn die zo veel pijn had?’’ Daarom besloot ze om een TikTok-account aan te maken om lotgenoten te vinden en anderen te helpen. ,,Ik heb in het begin alles zelf moeten uitzoeken en dat was verschrikkelijk. Ik hoopte dat ik het met mijn video’s voor anderen iets makkelijker kon maken en dat ik zelf ook dingen zou kunnen delen met mensen die het écht begrijpen.’’

Luister naar lichaam

Die wens kwam uit. Iris krijgt in de reacties onder haar video’s een hoop vragen, positieve opmerkingen en tips. ,,Er is nu zelfs een groepsapp met meer dan honderd deelnemers, waarin we dingen kunnen delen en steun hebben aan elkaar.’’ Met haar video’s wil ze lotgenoten vooral meegeven dat ze hun gevoel moeten volgen. ,,Laat je niet wegsturen en luister naar je lichaam. Je bent niet alleen en je bent meer dan alleen de ziekte.’’

Ook is er nog een hoop onbegrip en een groot taboe rondom de ziekte en de bijbehorende symptomen. ,,Iedereen poept en plast, maar toch blijft het een raar onderwerp. Laten we erover praten en elkaar proberen te begrijpen.’’