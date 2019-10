Is een tik echt not done? De zin en onzin van straf in de opvoeding

Borstkankermaand ‘Middel­eeuw­se’ mammogra­fie straks verleden tijd? Nieuwe methode biedt hoop

4 oktober Oktober is borstkankermaand en daarom is er extra aandacht voor de ziekte. In Nederland krijgt een op de zeven vrouwen borstkanker en het aantal diagnoses stijgt per jaar. De manier om de diagnose te stellen is voor vrouwen erg pijnlijk en wordt soms zelfs ‘middeleeuws’ genoemd. Tijd voor een nieuwe methode?