‘Is het raar dat ik zo veel uur zit te netflixen, of de hele avond op een datingsite doorbreng?’

Margo heeft elk najaar last van een winterdip: zo komt zij van haar sombere buien af

Onverklaarbare vermoeidheid, irritatie of sombere buien. De herfst is weer begonnen en daarmee ook voor veel Nederlanders de start van de zogenoemde winterdip, officieel Seasonal Affective Disorder (SAD) genoemd. Wat is het precies, en hoe kunnen we het tegengaan?

30 september