Is je kind schermverslaafd? ‘Het gaat erom of het gedrag problemen veroorzaakt’

Oorzaak van burn-out en depressie bij millenni­als: wat is er echt aan de hand?

8 maart Journalist Dominique Prins, moeder van twee late millennials, staat perplex dat zo veel generatiegenoten van haar zoons een burn-out of depressie krijgen. Komt dat echt alleen door de hoge prestatiedruk en sociale media, of is er meer aan de hand? Dat laatste.