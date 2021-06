Is matig alcoholgebruik schadelijk voor je gezondheid?

Dat alcohol niet goed is voor je gezondheid is inmiddels algemeen bekend. Nu blijkt uit Brits onderzoek dat er al gezondheidsschade kan optreden bij matig alcoholgebruik.

Het gaat om een studie van de Universiteit van Oxford uitgevoerd onder 25.000 mensen. ,,Er is door de onderzoekers gekeken naar de effecten van het drinken van alcohol op de structuur van de hersenen”, zegt Carmen Voogt van het Expertisecentrum Alcohol van het Trimbos-instituut. Het is de eerste keer dat een studie onderzoekt wat de effecten van matig alcoholgebruik zijn op de hersenen.

Informatieverwerking

De resultaten laten zien dat ook matig alcoholgebruik effect heeft op de structuur van het brein. ,,Hoe meer alcohol je per week drinkt, hoe kleiner het volume van de grijze stof in je hersenen wordt”, zegt Voogt. Deze stof is van belang als het gaat om informatieverwerking.

Quote Hoe hoger de alcoholcon­sump­tie per week, hoe minder goed je in staat bent om problemen op te lossen Carmen Voogt

Datzelfde is aan de hand bij de ‘witte stof’ in je hersenen. ,,Hoe hoger de alcoholconsumptie per week, hoe meer deze stof slinkt. Gevolg daarvan is dat je cognitief minder goed gaat functioneren”, aldus Voogt. Hierbij kun je denken aan een verminderd concentratievermogen, een kortere aandachtspanne en minder goed in staat zijn om te plannen en problemen op te lossen.

Hoewel de studie nog niet is gepubliceerd en er door vakgenoten nog kritisch naar gekeken moet worden, lijken de resultaten volgens Voogt betrouwbaar. Martijn Katan, hoogleraar voedingsleer aan de Vrije Universiteit is minder te spreken over de kwaliteit van de studie. ,,Ik denk dat het onderzoek weinig toevoegt. Slechts 3 procent van de deelnemers is niet-drinker. Dat maakt het lastig om de gevolgen van één glas alcohol te vergelijken met wat er gebeurt als je helemaal niet drinkt.”

Risico op borstkanker

Wanneer er precies sprake is van matig of overmatig alcoholgebruik verschilt volgens Voogt per land. ,,In Nederland zit in één glas alcohol 10 gram pure alcohol, in het Verenigd Koninkrijk is dat 8 gram. Men dacht eerder dat het nuttigen van een of twee glazen alcohol per dag niet veel deed met de gezondheid. Daar wordt nu op teruggekomen”, aldus Voogt. Zo is al langer bekend dat alcohol het risico op borstkanker vergroot. Dat begint al bij één glas per dag. Eerdere onderzoeken naar alcoholgebruik laten zien dat het op grote schaal consumeren van alcohol gekoppeld kan worden aan zeker tweehonderd aandoeningen en ziekten. ,,De Gezondheidsraad adviseert niet voor niets om niet te drinken of het bij één glas per dag te houden”, zegt Voogt. ,,Want hoe meer je drinkt hoe groter de kans op schade aan je gezondheid.”

Quote Alcohol is in veel gevallen de achterlig­gen­de oorzaak waardoor mensen in het ziekenhuis belanden Martijn Katan

Dat het drinken van alcohol grote schade aan de gezondheid veroorzaakt, staat ook voor Katan als een paal boven water. ,,Alcohol is in veel gevallen de achterliggende oorzaak waardoor mensen niet alleen op de eerste hulp, maar ook voor langere tijd in het ziekenhuis belanden”, aldus de hoogleraar. ,,Alcohol is niet goed is voor je bloedvaten, zelfs één glas per dag vergroot al de kans op een beroerte. Het kan ook de lever en de alvleesklier aantasten.” Ook zijn er vele onderzoeken die aantonen dat veel drinken hersenschade kan veroorzaken. ,,Berucht is het syndroom van Korsakov.” Maar dat is nog niet alles, vervolgt Katan. ,,Alcohol is ook een belangrijke oorzaak van verkeersongelukken, mishandeling en geweld.”

Rode wijn gezond

Het is volgens Katan belangrijk om in gedachte te houden dat vrijwel niemand helemaal eerlijk is over zijn alcoholgebruik. ,,Ik denk dat je het gegeven antwoord in sommige gevallen wel met twee of drie kan vermenigvuldigen.” Nu is het volgens de hoogleraar niet zo dat een dagelijks glaasje wijn automatisch voor een beroerte of voor borstkanker zorgt. ,,Er zijn genoeg mensen die dagelijks één of twee glazen drinken en hun hele leven lang nergens last van hebben.”

Quote Er is lang gedacht dat een of twee glazen rode wijn gezond was voor het hart Martijn Katan

Volgens cijfers van het Trimbos-instituut drinkt acht op de tien Nederlanders van 18 jaar of ouder weleens alcohol. Er is sprake van overmatig drinken als je als vrouw meer dan veertien glazen per week drinkt en als man meer dan 21. Meer dan 44 procent van de volwassen bevolking houdt zich aan het advies van de Gezondheidsraad en drinkt geen of weinig alcohol, bijna 7 procent van de volwassenen drinkt overmatig.

Het lijkt alsof we ons er dus steeds meer van bewust zijn dat overmatig alcoholgebruik gevolgen kan hebben voor onze gezondheid. Dat blijkt alleen al uit het groeiende aanbod van alcoholvrije bieren en wijnen in de schappen. ,,Er is lang gedacht dat één of twee glazen rode wijn gezond was voor het hart. Het idee was dat je als geheelonthouder je lichaam iets aandeed. Dat is pas een paar jaar geleden definitief weerlegd. Het beste voor hart en bloedvaten is helemaal niet drinken”, aldus Katan. De hoogleraar denkt dat het Britse onderzoek naar de gevolgen van matig alcoholgebruik zeker niet het laatste zal zijn. Wat dat betreft is de studie een goede ontwikkeling.

