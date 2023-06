Isa Hoes over naaktscène in All Stars: ‘Heb van tevoren Een leven lang fit-dieet gedaan’

Hemd van het lijf Pianist Iris Hond ziet altijd op tegen de nacht: ‘In Los Angeles sliep ik wel altijd goed’

Kickboksen doet ze niet meer, dat is niet goed voor haar handen. En omdat Iris Hond verslavingsgevoelig is, blijft ze overal vanaf. ‘Behalve van lippenbalsem.’ In de Mezza-rubriek Hemd van het Lijf vertellen BN’ers over hun gezondheid.