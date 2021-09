Jaap moest zijn nek breken om erachter te komen wat het leven echt de moeite waard maakt

Ontevredenheid. Dat was het gevoel dat Jaap Bressers (37) overspoelde toen hij als 21-jarige jongen met een gebroken nek door zee dreef en terugkeek op zijn jonge leven. Hij belandde in een rolstoel en besloot nu écht iets van zijn leven te gaan maken. Sindsdien inspireert hij anderen om uitdagingen om te zetten in positiviteit. Als spreker op het podium, en sinds coronatijd op LinkedIn, waar zijn positieve berichten heel het internet overgaan.

Als positiviteit een mens zou zijn, dan was het ongetwijfeld Jaap Bressers. Met een ontembaar enthousiasme vertelt hij over zijn doel in het leven: mensen positiviteit brengen. Dat was niet altijd zo.

,,Ik dacht vroeger dat een 90-urige werkweek mijn roeping was”, blikt hij terug. Zijn zwemongeluk veranderde zijn kijk op het leven. ,,Ik moest mijn nek breken om erachter te komen wat het leven echt de moeite waard maakt, maar dat kán ook simpeler”, lacht hij. En dat is precies de reden dat hij op LinkedIn anderen is gaan inspireren. Met zijn eigen levenslessen, met positieve nieuwsberichten én met zijn kenmerkende dosis humor.

Ontevredenheid

21 jaar oud was Jaap toen hij overspoeld werd door een bijna fatale golf zeewater en een gevoel van onvrede over zijn leven. ,,Ik stond tot mijn middel in het water op een toeristisch, Portugees strand”, herinnert Jaap zich. ,,Ik dook een naderende golf in, die me harder raakte dan verwacht. Ik landde verkeerd en raakte met mijn hoofd hard de zeebodem.” Hij brak zijn nek.



,,Ik dreef, kon me niet bewegen en zocht met mijn ogen om me heen naar hulp.” Maar niemand had door dat Jaap verdronk. ,,Toen ik ‘inademde’ kreeg ik een grote hap water binnen. Dit was het dan, dacht ik. En achter die ‘dit was het dan’, zat zo’n grote ontevredenheid. Daar schrok ik van. Wat ik tot op heden had gedaan met mijn leven, was helemaal niet hetgeen waar mijn hart sneller van ging kloppen.”

Tweede kans

Hij kreeg een tweede kans op het leven. Eenmaal aangespoeld werd hij gespot door een hardloper op het strand. Een dag later, in een Portugees ziekenhuis, kwam Jaap bij zinnen. Verlamd, weliswaar, en volledig in paniek. De verpleging schonk weinig aandacht aan het zoveelste duikslachtoffer op de afdeling. Behalve Carlos, de nachtverpleger. ,,Ik werd voor de zoveelste keer in paniek wakker en riep om hulp. En toen, voor het eerst, was er iemand die er écht voor me was”, herinnert Jaap zich. ,,Carlos legde zijn hand op mijn schouder, de enige plek waar ik nog wel iets kon voelen, en zei ‘it’s okay’.”



Voor Carlos was het niets bijzonders, hij deed gewoon zijn werk. Toch opende hij Jaaps ogen. ,,Als zoiets kleins zó waardevol kan zijn, dacht ik, dan zit hier een schatkist in verborgen. Ik hoef niet tientallen uren te werken om impact te maken. Impact, positiviteit, kan heel klein en heel simpel zijn.”

Quote Zelfs al ben je nog zo druk, kun je iets heel waardevols voor iemand doen. Positivi­teit zit hem vaak in de kleinste dingen Jaap Bressers (37)

Carlosmomentjes

Na zijn revalidatie gaat Jaap op zoek naar meer van dit soort ‘Carlosmomentjes’. En hij vindt ze. ,,Het is een kwestie van anders naar het leven kijken”, weet hij inmiddels. ,,Zelfs al ben je nog zo druk, kun je iets heel waardevols voor iemand doen. Positiviteit zit hem vaak in de kleinste dingen.”



Als spreker begon Jaap mensen hierover te informeren. Het podium was zijn plek, tot corona hem dwong een ander platform te vinden. ,,Ik begon Carlosmomentjes te delen op LinkedIn”, vertelt hij. ,,Positieve nieuwsberichten, hoopvolle anekdotes, en zo bouwde ik een online community vol positiviteit.” Zo deelde Jaap deze week het verhaal van de Amerikaanse Jon, die dankzij hulp van anderen een rolstoel vond waarmee zijn droom om zijn vader op de boerderij te werken, mogelijk werd. Het bericht ging viral. ,,Er is zo veel negatief nieuws in de wereld”, weet Jaap. ,,Maar aan de populariteit van deze berichten is te zien hoe veel behoefte er is aan positief nieuws.”



Naast opbeurende berichten, deelt Jaap zijn levenslessen om mensen te inspireren iets van het leven te maken. ,,Het leven is een trein die maar doordendert”, weet hij uit ervaring. ,,We denken dat we op een later station pas echt zullen genieten. Zo leefde ik voor mijn 21e ook. Ná het afstuderen, ná die baan, dán kan ik gaan genieten.” Maar dat eindstation, schuiven we voor ons uit. ,,Het is de kunst om niet te wachten tot een later moment, maar nu uit het raam te kijken en te genieten van wat je onderweg tegenkomt”, spreekt Jaap metaforisch.

Volledig scherm Bressers op het podium. © Sander Jurkiewicz

Waar een wiel is, is een weg

Met die levenslessen heeft Jaap inmiddels een achterban van 20.000 mensen opgebouwd op LinkedIn. Zijn berichten geven zijn volgers energie. Onder zijn bijdragen stromen veel positieve reacties binnen. Volgers laten weten dankzij Jaap ook zelf meer Carlosmomentjes in hun leven te leren zien. Anderen laten weten hun hele leven te hebben omgegooid naar aanleiding van Jaaps boodschappen. ,,Ik heb zelfs iemand de grens over gejaagd”, lacht Jaap. “Door mij realiseerde iemand zich dat zijn hart bij een vrouw in Brazilië lag, en hij emigreerde.”



Nu wil hij niet iedereen het land uit jagen, maar is het wel zijn doel om op nog meer mensen een positieve impact te maken en ze te laten inzien dat positiviteit in alles kan zitten. ,,Zelfs in uitdagingen”, weet Jaap. ,,Toen ik verlamd in een rolstoel zat, dacht ik écht niet: jeetje, wat een mogelijkheden. Ik heb zin in de toekomst.” Maar dat is nu anders. Waar een wiel is, is een weg is zijn levensmotto en de titel van zijn boek. Daarmee kunnen we wel stellen dat Jaap ondanks zij uitdagingen, zijn passie heeft gevonden. ,,Alle ontevredenheid in mijn leven is weg”, besluit hij dan ook. ,,Ik zit misschien wel in een rolstoel, maar ik ben gelukkiger dan ooit.”

Volledig scherm Bressers tijdens een van zijn lezingen. © All Is Amazing

