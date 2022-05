Janssen-vaccin in VS alleen nog voor volwassenen vanwege risico op bloedstolsels

Het door de Amerikaanse farmaceut in Leiden ontwikkelde vaccin, in Nederland bekend als de Janssenprik, is een van de drie goedgekeurde coronavaccins in de VS. De J&J-injectie kan voortaan worden toegediend in gevallen waarin de andere twee goedgekeurde vaccins niet beschikbaar zijn of als iemand liever niet tweemaal wil worden geprikt, zoals bij de vaccins van Pfizer en Moderna vereist is. De J&J-injectie is een eenmalige prik.