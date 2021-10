Je lippen laten opvullen is niet zonder risico: ‘Doe je niets, dan kan deel van huid afsterven’

Waar het aantal Nederlanders dat botox liet inspuiten licht afnam tussen 2016 en 2019, nam het gebruik van fillers toe met 17,5 procent. Dat blijkt uit het onderzoek ‘ De complicaties van filler-behandelingen’ waarop cosmetisch arts Tom Decates promoveert aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit. Waar botox de zenuwen verlamt die de spieren rond ogen, mond en in het voorhoofd aansturen, worden fillers ingespoten als opvulling van rimpels en lippen. Voor dit onderzoek zijn alle injecterende artsen van Nederland benaderd om een inschatting te geven van het aantal behandelingen dat zij uitvoeren. ,,Onze inschatting is dat één op de veertig vrouwen tussen de 18 en 70 jaar een fillerbehandeling heeft ondergaan en dat dit een jaarlijks terugkerend ritueel is. Dat is verrassend, want dat maakt fillerbehandelingen één van de meest populaire esthetische medische ingrepen’’, aldus Decates, die naast dat hij een complicatiespreekuur houdt in het Erasmus Medisch Centrum ook werkzaam is als cosmetisch arts bij privéklinieken in Amsterdam, Naarden en Veldhoven.

Ook in 2020 en 2021 is het gebruik van fillers volgens hem ‘explosief gestegen’. Nederland gaat daarmee de Verenigde Staten achterna, waar in 2019 naar schatting bijna 4 miljoen behandelingen zijn uitgevoerd. Het gebruik steeg daar sinds 2015 met meer dan een kwart.



Volgens de cosmetisch arts neemt niet alleen het gebruik van fillers toe, maar ook het aantal complicaties. ,,Bij ons complicatiespreekuur zagen wij een toename van het aantal incidenten: bijna wekelijks raakt er een bloedvat verstopt. Ik zie mensen van eind 20 die zich drie hoog achter hebben laten inspuiten bij wie het is misgegaan.’’ Het inspuiten van fillers kan als het in een bloedvat komt leiden tot afsterven van weefsel en in zeer uitzonderlijke gevallen tot blindheid. Deze huidcomplicatie komt wereldwijd bij 1 op 6600 fillerinjecties voor. ,,Dit risico vertel ik nu standaard voor een behandeling.’’ Als op tijd wordt ingegrepen kan het afsterven van weefsel worden verholpen door met een echo de filler op te sporen en vervolgens een oplosmiddel in te spuiten dat het bloedvat weer opent.



We kijken exclusief mee met de patiënten die het complicatiespreekuur van dokter Tom Decates bezoeken. ,,Ik schaam me ervoor dat ik bij die kliniek ben geweest.’’