Je ziet er niets van maar ‘Lazyfitgirl’ Anki heeft narcolepsie: ‘Ik vecht voortdurend tegen mijn slaap’

Altijd vechten tegen slaperigheid. Het is nog veel vermoeiender dan het al klinkt. Anki Willemsen kan erover meepraten: zij heeft narcolepsie. Toen de diagnose was gesteld, zag haar alias Lazyfitgirl het licht en nu verdient ze haar brood met adviezen over voeding en leefstijl.

Waarom kun je niet op woensdagavond meedoen met de hockeytraining, maar wel op zondag twee wedstrijden spelen? Anki Willemsen (32) kreeg de vraag vaak van haar teamgenoten en begreep het wel. Want wat ze zien is gewoon een gezonde vrouw, goedlachs en met een fit figuur.



Maar Willemsen heeft narcolepsie: een slaapstoornis die voor anderen onzichtbaar is, maar voor haar elke dag een kwelling. Ze vecht voortdurend tegen de slaap, en dat maakt haar moe.

Ging Willemsen met haar vriendinnen op stap, dan moest ze van tevoren gaan slapen en was ze de dag erna niets waard. Dat had ze ervoor over, want dan had ze tenminste een leuke avond gehad. Lang dacht Willemsen dat ze lui was.



Waarom had zij géén energie en hadden al haar leeftijdgenoten die wél? Ze kreeg depressieve gevoelens. Net als haar manisch-depressieve vader, die toen zij 8 was een einde aan zijn leven maakte. Van de dokter kreeg Willemsen op haar 16de antidepressiva voorgeschreven.

Maar ze hield voet bij stuk: ze voelde dat ze niét depressief was. ,,Ik heb de zelfmoord van mijn vader nooit begrepen. Mijn ouders hadden een boerderijcamping in Winssen. Vlak voor zijn dood bestond die 25 jaar, ze hadden een fijn huwelijk, hij was een allemansvriend en heel het dorp kende ons gezin. Waarom zou papa uit het leven willen stappen? Ik zeg altijd maar zo: als je zo'n zelfmoord zou begrijpen, dan wéét je hoe erg het is om depressief te zijn.”

Naarmate ze ouder werd, werd Willemsen steeds passiever en at ze haar emoties weg. ,,Elk pondje ging door het mondje. Ik was een zoetekauw. Na school kocht ik vaak een reep chocola en at die op de fiets naar huis al helemaal op.” Ze kreeg overgewicht. ,,Ik was 1 meter 50 lang en had maat 40.”

Of Willemsen zelf aan de bel trok om het overgewicht tegen te gaan? ,,Nee, want mijn lichaam vroeg om suiker. Ik was zó moe. Mijn gevecht tegen de slaap zorgde voor chronische stress. Dan heb je extra zin in suiker en vet. Roze koeken waren mijn favoriet. En ik dronk volop cola - later koffie - om wakker te blijven.”

Adrenaline bleek haar laatste redmiddel. ,,Op woensdagavond naar hockey rijden, was te zwaar. Maar op zondag kon ik gerust twee wedstrijden achter elkaar spelen. Dan zorgde de adrenaline om te winnen voor een kick die het vechten tegen de slaap wegdrukte.”

Narcolepsie: niet meer als 'lui’ bestempeld

Volledig scherm Anki's strijd tegen de slaap. © Paul Rapp Ze liet tal van keren haar bloed controleren op een ijzertekort en de ziekte van Pfeiffer. Maar de uitslagen lieten niets geks zien. Een nieuwe huisarts verwees haar door naar slaapcentrum Sein in Heemstede. Daar kreeg Willemsen na jaren de diagnose narcolepsie, een neurologische aandoening.



Er is weliswaar geen medicijn, maar het geeft wel rust dat ze zichzelf niet meer als ‘lui’ denkt te moeten bestempelen. De slaperigheid rijmt namelijk niet met haar karakter. Willemsen is ambitieus: ze haalde binnen één jaar haar propedeuse op de Pabo, maar had geen energie om te studeren en voor de klas te staan.



Stoppen met haar studie was de beste keuze. Ze is oplossingsgericht, sportief en doet graag dingen die ze leuk vindt. Zoals hardlopen. Tijdens de Marikenloop zette ze haar persoonlijk record neer: 10 kilometer in 53 minuten. Zo fit en tóch zo slaperig.



Haar vriend Jeroen, die ze tijdens haar studie in Nijmegen leerde kennen, begrijpt haar klachten. Hij is gewend dat ze tientallen keren op een dag gaapt en vaak met haar ogen dicht op de foto staat. ,,Als ik eraan toegeef, dan kan ik overal slapen.”

‘Door mijn kinderen móét ik mijn bed uit’

Samen vormen ze een team. Hij rijdt bijvoorbeeld de lange stukken en vouwt de was op: taken die Willemsen veel energie kosten. ,,Ook koop ik alle groenten voorgesneden en kook ik alleen simpele gerechten.”



Ze zijn bewust gaan wonen in de Terracottastraat in Nijmegen-Oosterhout, waar de basisschool van de kinderen staat. ,,Me vlug douchen, aankleden en opmaken, kost veel energie. Nu breng ik de kinderen naar school en ben ik een paar minuten later thuis om alles op mijn tempo te doen.”



Haar twee kinderen zorgen ervoor dat Willemsen tóch energie krijgt. ,,Want nu móét ik mijn bed uit.”

Lazyfitgirl

Volledig scherm Constant vecht Anki Willemsen tegen de vermoeidheid © Paul Rapp Wat haar de meeste energie geeft, is haar nieuwe voedingspatroon. ,,Ik ben 25 kilo afgevallen. Na de diagnose volgde ik een opleiding tot voedingsdeskundige. Ik veranderde mijn eetpatroon. Zo eet ik onder andere alleen volkoren producten, zo min mogelijk toegevoegde suikers en veel groenten en vegetarisch.



,,Onder de naam Lazyfitgirl - het tegenovergestelde van de extreme fitgirls die tegenwoordig sociale media overheersen - laat ik zien dat je met kleine stappen in je leven juist grote vooruitgang kan boeken. Inmiddels heb ik zo veel volgers dat ik er sinds deze maand mijn bedrijf van heb gemaakt. Mijn lunch posten? Het voelt niet als werken en dat is in mijn situatie al helemaal ideaal.”

Narcolepsie De diagnose narcolepsie wordt vaak, zoals ook bij Willemsen, pas op latere leeftijd gesteld. Het is een neurologische aandoening. Narcolepsie wordt veroorzaakt door een tekort aan de neurotransmitter hypocretine. Dit stofje is een boodschapper in de hersenen en regelt het afwisselen van slapen en wakker zijn. Er is geen medicijn tegen narcolepsie.



Wel zijn er diverse adviezen om beter met de stoornis om te gaan, zoals zorgen voor regelmaat in het leven en naasten vertellen wat de slaapstoornis inhoudt. Bij Willemsen helpt haar nieuwe voedingspatroon om meer energie te hebben.