Jos (61) overwon peniskanker en de schaamte: ‘Ik voelde me geen man meer’

Wat zegt de wetenschap Hoe kan het dat vijftig jaar geleden de zaadkwali­teit van mannen hoger lag?

In de jaren 70 bevatte één milliliter sperma gemiddeld 90 miljoen zaadcellen. In 2010 was dit gedaald naar zo’n 70 miljoen zaadcellen per milliliter. Waar komt deze afname vandaan?

13 maart