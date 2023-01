Kaartspelletjes en sociale contacten helpen om geheugenverlies te vertragen

‘Een combinatie van positief gezond gedrag wordt in verband gebracht met een tragere achteruitgang van het geheugen bij cognitief normale oudere volwassenen’, schrijven onderzoekers van het National Center for Neurological Disorders in Peking, China, in het prestigieuze British Medical Journal. Het maken van meerdere gezonde levensstijlkeuzes ‘wordt geassocieerd met een lagere kans op milde cognitieve stoornissen en dementie’, stellen de onderzoekers.

Voor de studie werden 29.000 volwassenen ouder dan 60 jaar met een normale cognitieve functie tien jaar lang gevolgd. Bij de start van het onderzoek in 2009 werd de geheugenfunctie gemeten met tests en werden de proefpersonen gecontroleerd op het zogeheten Apoe-gen, de sterkste risicofactor voor de ziekte van Alzheimer.

Ze kregen een score toegekend op basis van een gezonde levensstijl, die zes factoren combineerde. Niet roken en geen alcohol drinken zijn daar twee van, maar ook het volgen van een gezond dieet. Dan gaat het om het eten van ten minste zeven van de twaalf voedselgroepen: fruit, groenten, vis, vlees, zuivelproducten, zout, olie, eieren, ontbijtgranen, groenten, noten en thee. Cognitieve activiteit is de vierde factor: minstens twee keer per week schrijven, lezen, kaarten of andere spelletjes spelen. Ook regelmatige lichaamsbeweging telt mee: dan gaat het om per week meer dan 150 minuten sporten met matige intensiteit of meer dan 75 minuten met hoge intensiteit. Minstens twee keer per week sociaal contact is de zesde factor voor gezond gedrag. Daaronder vallen activiteiten als familie en vrienden bezoeken, vergaderingen bijwonen of naar feestjes gaan.

Sterk effect

Gecorrigeerd voor zaken die de resultaten waarschijnlijk beïnvloeden, ontdekten de onderzoekers dat de zes factoren van gezond gedrag elk bijdragen aan een trager dan gemiddelde achteruitgang van het geheugen over een periode van tien jaar. Een gezond dieet heeft het sterkste effect op het vertragen van geheugenverlies, gevolgd door geheugenspelletjes en daarna lichaamsbeweging. Mensen met het Apoe-gen die over het algemeen een gezond leven leiden, ervaren ook een tragere achteruitgang van het geheugen dan degenen met het gen die minder gezonde keuzes maken.

Over het algemeen hebben proefpersonen met vier tot zes gezonde gedragingen bijna 90 procent minder kans om dementie of milde cognitieve stoornissen te ontwikkelen in vergelijking met degenen die het minst gezond waren, stellen de onderzoekers. Mensen die twee tot drie gezonde leefstijlkeuzes maken, hebben 30 procent minder kans op de geheugenproblemen.

Susan Mitchell, hoofd beleid bij Alzheimer’s Research UK, zegt tegen The Guardian dat het een ‘goed uitgevoerde’ studie is. ,,Dit draagt ​​bij aan het substantiële bewijs dat een gezonde levensstijl kan helpen om geheugen en denkvaardigheden te ondersteunen. Te weinigen van ons weten dat er stappen zijn die we kunnen nemen om onze kansen op dementie op latere leeftijd te verkleinen.”