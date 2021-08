Klachtenregen over tandartszorg: te vaak onder de maat en peperduur

Het regent klachten over de tandartszorg in Nederland. Veel mensen voelen zich bedonderd door tandartsen die te snel foto's maken, behandelingen geven die niet werken, onnodig grote ingrepen doen en hoge rekeningen sturen.

Vorige maand plaatste deze site een verhaal over de 21-jarige Lisanne. Voor haar zorgde een behandeling door de tandarts alleen maar voor meer pijn en, door een extra bezoek aan de spoedpost en de benodigde pijnstillers, volgde ook nog een rekening van in totaal 921 euro. Na een oproep stroomden er vele honderden berichten binnen van mensen die zich ook bekocht voelen na een tandartsbezoek.

Zo valt Marco Pruisscher op dat tandartsen wel heel rap foto’s maken en grote behandelingen ‘aansmeren’ omdat dit nodig zou zijn. ,,Je gaat uit van de expertise van de tandarts.” En bijvoorbeeld Cindy de Boer ging hoogzwanger met kiespijn naar de tandarts, maar hield na de behandeling pijn. ,,Uiteindelijk nog vier keer naar de tandarts moeten gaan, omdat het niet goed gegaan is. Uiteindelijk nu al zo’n 700 euro aan die kies betaald.”

Het is het topje van de ijsberg. Jord van der Woude, oprichter van Zorgklacht.nl, bevestigt een sterke groei van de onvrede onder Nederlanders over tandartsen. Bij het internetplatform kwamen volgens hem op jaarbasis 34 procent meer klachten binnen over mondzorg, vooral over de kosten en de informatievoorziening vooraf. De club van Van der Woude wil nu op praktijkniveau de problemen in kaart brengen.

Prijsopgave

Om misverstanden over een eindafrekening te voorkomen, moet een tandarts een prijsopgave geven bij een behandeling die duurder is dan 250 euro, benadrukt de Consumentenbond. ,,We zien wel dat tandartsen niet altijd zo’n verplichte offerte opmaken voor hun patiënten”, zegt een woordvoerder.

Vicevoorzitter Jan Willem Vaartjes van beroepsorganisatie KNMT, zelf tandarts, laat in een reactie weten dat het aantal neergelegde klachten juist daalt. Ook de kosten van de tandarts vallen volgens hem mee: ,,Gemiddeld kost mondzorg minder dan 300 euro per jaar per Nederlander.” Vaartjes vindt dat mensen moeten begrijpen dat klachten soms niet in één keer zijn verholpen. ,,Overal heb je behandeltrajecten. Het is een menselijk lichaam, geen exacte wetenschap.”

De afhandeling van mondzorgklachten is in ons land afhankelijk van de aard van de klacht. Als een patiënt het oneens is met de rekening, moet die naar een ander loket dan wanneer de kwaliteit van de zorg in het geding is of als er vermoedens zijn van fraude. Lees hieronder verder over de ingediende klachten.