Kopzorgen over dure leven schaden gezondheid patiënt: huisartsen slaan alarm

GGD’s Amsterdam en Den Haag zetten vandaag eerste prikken tegen apenpokken

In de GGD-regio’s Amsterdam en Den Haag worden vandaag de eerste inentingen tegen het apenpokkenvirus verricht. In totaal komen ongeveer 32.000 mensen in Nederland in aanmerking voor de prik. Na twee prikken zijn mensen volledig gevaccineerd.

25 juli