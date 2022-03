Laetitia Gerards: ‘Operazangers hoeven niet dik te zijn’

Joris (20) heeft het syndroom van Down: ‘Ik weet dat ik anders ben’

Op 21 maart is het Wereld Downsyndroom Dag. Op deze dag worden mensen met Down in het zonnetje gezet. Zo ook Joris (20), de zoon van Liesbeth Stallmann. Hij woont in een woonvorm met zeven andere jongeren, werkt in de kringloop en heeft zijn horeca-diploma op zak.

21 maart