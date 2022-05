Landelijk lachgasverbod vertraagd, artsen luiden noodklok: ‘We zien twintigers met hartinfarcten’

WHO: Ongeveer 15 miljoen sterfgeval­len door coronapan­de­mie

Door de coronapandemie zijn wereldwijd ongeveer 15 miljoen mensen meer overleden dan zonder de virusuitbraak het geval zou zijn geweest. Dat schat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De zogeheten oversterfte die de VN-organisatie heeft berekend is een optelsom van de directe én indirecte sterfte die aan de pandemie is te wijten.

5 mei