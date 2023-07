Last van buikvet? Experts geven tips om vijf soorten buikjes te verminderen

Na 70 jaar maandver­band heb je nu gewoon een broekje dat je kunt wassen: menstrua­tie­on­der­goed

Een vrouw gebruikt in haar vruchtbare jaren gemiddeld zo’n 11.000 tampons of maandverbanden. Niet echt duurzaam, al dat afval. Menstruatieondergoed gooi je niet weg maar was je uit en gebruik je opnieuw. Ook grote merken zoals Snuggs, Libresse, Hema en Primark zijn overstag. ,,Geen gedoe meer met maandverband of tampons, gewoon een onderbroek, zoals je elke dag al aandoet.’’