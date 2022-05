Leiders hebben de neiging om de regels niet te volgen die voor anderen wel gelden

Naar buiten voor een sigaret? ‘Derdehands’ roken ook schadelijk voor kinderen

Ook als ouders of verzorgers alleen buiten roken, komen kinderen in aanraking met de schadelijke stoffen in sigaretten. De stoffen worden door de ‘derdehandsrook’ ongemerkt mee naar binnen genomen. Vooral baby’s en jonge kinderen zouden er last van hebben. Dat blijkt uit een documentaire van de campagne Puur rookvrij.

19 mei