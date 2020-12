Leon (59) stapt elk jaar over van verzekeraar: ‘Het is een half uurtje werk’

Dit zeggen de adviseurs:

,,Leon is een slimme overstapper’’, zegt zorgexpert Suzanne Löwik van Pricewise. Zo maakt hij voor ieder gezinslid een eigen vergelijking. ,,Wij raden iedereen aan dit te doen. Het komt namelijk zelden voor dat partners exact dezelfde zorgbehoefte hebben. In dit geval zou de vrouw van Leon dan ook verzekerd zijn voor fysiotherapie en steunzolen en Leon van Wijk zou dan recht hebben op een vergoeding voor een gehoorapparaat. Oftewel, ze zouden dan premie betalen voor zorg die ze niet gebruiken.’’

Daarnaast denkt hij na of een aanvullende verzekering überhaupt rendabel is. ,,Weet je nu al dat je volgend jaar een wortelkanaalbehandeling nodig hebt? Dan is een tandartsverzekering verstandig én rendabel.’’ Als je alleen maar op controle gaat en één keer per jaar je gebit laat reinigen, is dat vaak niet het geval. Een verzekering voor fysiotherapie is daarentegen sneller lonend. ,,Twee fysiobehandelingen kosten ongeveer even veel als één jaar premie voor fysiodekking.’’ Tot slot let Leon op contractuele afspraken tussen zorgverleners en verzekeraars. ,,Heel belangrijk als je een specifieke voorkeur hebt voor een bepaalde zorgverlener’’, zegt Löwik.



Niet alleen de premie verandert. Verzekeraars kunnen ook hun aanvullende pakketten aanpassen. ,,Daarom is het goed om aan het einde van het jaar na te gaan of je komend jaar dezelfde behandelingen kunt declareren’’, zegt Jochum Veerman van Independer. Zo stapte Leon bijvoorbeeld over omdat het aantal fysiotherapiebehandelingen omlaag ging.



Ook Pricewise adviseert om elk jaar naar je zorgverzekering te kijken. ,,Al is het maar om te weten dat je goed zit bij je huidige verzekeraar.’’ Er kunnen grote verschillen zijn tussen verzekeringen onderling. ,,Het verschil in vergoeding voor podotherapie kan wel 200 euro per jaar verschillen. ,,Dat is meer dan een maand zorgpremie’’, zegt ze.