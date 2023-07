Lieve Debby: ‘Ik kom leuke mannen tegen, maar na de eerste nacht blijken ze toch een vriendin te hebben’

Lieve Debby: ‘Sinds ik ben bevallen, heb ik geen zin meer in seks. Wat moet ik doen?’

Debby Gerritsen weet raad als het over de liefde, lust en het leven gaat. Uit eigen ervaringen en als host van de populaire podcast Over de liefde. Deze keer maakt Imke (28) zich zorgen over haar seksdrive, die verdwenen is sinds haar bevalling vorig jaar.