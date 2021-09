Linda Hakeboom vlogt over haar ziekte: ‘Wil me niet terugtrekken in een donker hoekje’

In de kleedkamer wijst Linda Hakeboom naar de deur achter zich. Daar zitten radiologen te praten over haar levensverwachting. Ze heeft net een MRI-scan achter de rug. Aan haar arm zit nog een infuus. ‘Ik weet dat zij gezien hebben hoe het eruitziet. Ik krijg het pas over anderhalve week te horen. Dat is best spannend.’ De scan moet uitwijzen of de vele chemokuren die ze afgelopen maanden kreeg de kanker heeft aangevallen. Niet alleen in haar borst, maar ook in haar lymfeklieren, waar uitzaaiingen zitten.