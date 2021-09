Lotte (33) lag na verkeersongeluk in de kreukels: ‘Ben geen Oprah, maar wil wel mensen inspireren’

Aukje schaamde zich voor haar vrienden en haar leven: ‘Verbergen was het probleem, etaleren de verlossing’

29 augustus Ze schaamde zich omdat ze single was, op haar werk weleens blunderde en toen ze een zakenrelatie per ongeluk de uitslag van een soa-test stuurde. Organisatiepsycholoog Aukje Nauta (54) ging jarenlang onder schaamte gebukt en schreef er een boek over. ‘Mijn schaamte verbergen was het probleem, er eerlijk voor uitkomen de verlossing.’