Lotte (40) kreeg een herseninfarct, vocht en overwon

Er knapte letterlijk iets in haar hoofd. 32 was ze toen ze een infarct kreeg in haar hersenstam, een vorm van kortsluiting op zo’n beetje de meest onmogelijke plek in je lichaam. Haar rechterzijde was in één klap buiten bedrijf. Artsen konden niet verklaren waarom zo’n jonge vrouw zo’n heftig infarct kreeg. Ze was iets te zwaar, rookte en hield van een drankje. Maar een infarct?