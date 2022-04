Maak je huid lenteklaar: ‘Je hebt een minder vette crème nodig’

Welke schade heeft de winter aan onze huid toegebracht?

,,De winter doet veel met je huid. Kou, wind en de verwarming drogen de huid uit. Lang douchen en een heet bad nemen, wat we ’s winters vaker doen, helpen ook al niet. In de winter verandert de zuurgraad van de huid, waardoor je minder beschermd bent tegen bijvoorbeeld schimmels, bacteriële infecties en acne. De ideale zuurgraad is ongeveer 5. Door bijvoorbeeld lang douchen stijgt deze waarde, want water met een pH van 7 is minder zuur. Bovendien spoelt het je natuurlijke talglaag eraf. Door dit alles kan je huid schilferig, jeukerig en rood worden en kun je last krijgen van eczeem.’’